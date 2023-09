Pd: Bonaccini, 'bene la piazza, nel partito va ascoltata ogni posizione'

Roma, 12 set (Adnkronos) – Il Pd che torna in piazza "è una buona notizia. Il governo sta smantellando la sanità pubblica sotto-finanziando il fondo sanitario nazionale". Lo dice Stefano Bonaccini al 'Corriere della sera'.

"Il Pd ha il compito primario di costruire un’alternativa: certo, non da solo, ma senza il Pd non c’è alternativa possibile di centrosinistra. Anzi, non c’è alternativa in assoluto. Per questo non sono d’accordo con chi esce: troppe volte in questi anni abbiamo assistito a tentativi di costruire altrove alternative quando invece servivano unità e coesione. Allo stesso tempo ogni posizione va ascoltata: chi sta arrivando merita rispetto così come lo merita chi nel Pd c’era già prima e magari fin dall’inizio. Davvero c’è bisogno di tutti per costruire una forza più grande, perno di un nuovo centrosinistra, capace di vincere nelle urne grazie a una proposta per il Paese che parli a tutti gli italiani. Per farlo, proviamo a unire le opposizioni su temi concreti", sottolinea il presidente del partito.

"Elly Schlein è stata molto chiara nel dire che il Pd unisce culture diverse, che non servono liti o divisioni interne ma l’impegno condiviso. Concordo", dice tra l'altro il presidente dell'Emilia Romagna.