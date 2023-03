Pd: Bonaccini, 'bene tanti arrivi ma evitiamo emorragia silenziosa'

Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Noi abbiamo permesso di partecipare nella prima fase anche a chi non era iscritto, come quelli di Articolo 1. C'era da auspicarlo, così come Elly è rientrata, speriamo che in tanti arrivino ma dobbiamo evitare l'emorraggia silenziosa. Per quest...

Roma, 8 mar (Adnkronos) – "Noi abbiamo permesso di partecipare nella prima fase anche a chi non era iscritto, come quelli di Articolo 1. C'era da auspicarlo, così come Elly è rientrata, speriamo che in tanti arrivino ma dobbiamo evitare l'emorraggia silenziosa. Per questo dobbiamo lavorare per rigenerare il Pd". Lo ha detto Stefano Bonaccini a L'aria che tira.