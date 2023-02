Pd: Bonaccini, 'con me vorrei candidati dem, Segre, Veltroni e i milioni di elettori persi'**

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Come Elly anche io chiamerei i tre contendenti alle primarie. Non porterei certamente Meloni perchè voglio che la battiamo la prossima volta per tornare noi centrosinistra al governo. Porterei Liliana Segre perchè in lei tutti i valori che vogliamo rap...

Roma, 20 feb.

(Adnkronos) – "Come Elly anche io chiamerei i tre contendenti alle primarie. Non porterei certamente Meloni perchè voglio che la battiamo la prossima volta per tornare noi centrosinistra al governo. Porterei Liliana Segre perchè in lei tutti i valori che vogliamo rappresentare e poi Walter Veltroni e i 7 milioni di voti che abbiamo perso, Walter con tutti gli elettori che abbiamo perso per strada. Tra Renzi e Calenda? Porterei Draghi".

Così Stefano Bonaccini nel 'gioco' su chi porterebbe in camper nel corso del confronto con Elly Schlein a Sky Tg24 – Il Confronto.