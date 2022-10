Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "A me non pare cosa così banale che non ci sarà un nuovo gruppo dirigente" per quando ci saranno le regionali, "Lazio e Lombardia insieme fanno un quarto della popolazione del Paese e mi sembra che non sarà facile vincere o rivincere anche per il quadro di difficoltà sulle alleanze".

Così Stefano Bonaccini alla Direzione Pd.