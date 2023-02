Pd: Bonaccini, 'differenze con Schlein? Quasi tutti i dirigenti stanno c...

Pd: Bonaccini, 'differenze con Schlein? Quasi tutti i dirigenti stanno c...

Pd: Bonaccini, 'differenze con Schlein? Quasi tutti i dirigenti stanno c...

Roma, 16 feb (Adnkronos) - Le differenze con la Schlein? "Quasi tutto il gruppo dirigente di questi anni sta con lei e non con me. Noi non dobbiamo allontanare nessuno, ne abbiamo allontanati troppi, dobbiamo richiamare. Ma il gruppo dirigente va assolutamente cambiato". Lo ha detto Stefan...