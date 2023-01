Pd: Bonaccini, 'dobbiamo essere capaci di dire in 30 secondi chi siamo...

(Adnkronos) – "Io ho invidiato M5S, Fdi e Lega perchè in 30 secondi capivi chi sono. Ecco in 30 secondi possiamo dire che noi siamo quelli che su sanità e istruzione, noi siamo quelli che pensano che lo Stato deve garantire diritti universali e un povero ha lo stesso diritto di un ricco di essere curato e istruito? Ecco l'ho detto in 30 secondi. Poi vanno fatte le battaglie conseguenti". Così Stefano Bonaccini all'assemblea del Pd.