Pd, Bonaccini: dobbiamo riscoprire vocazione maggioritaria

Cesena, 22 lug. (askanews) – “Abbiamo bisogno che il nostro riformismo torni a essere popolare e di popolo ma anche che la nostra radicalità non diventi settarismo, elitarismo e massimalismo perché un grande partito sa riconoscere tutte le minoranze e difende strenuamente i loro diritti, ma lo fa parlando e convincendo e provando a rappresentare, però, la maggioranza dei cittadini. E’ la differenza che separa la testimonianza e il movimentismo dalla vocazione maggioritaria che io non intendo abbandonare e vorrei riscoprissimo. Non che da solo possiamo bastare ma dobbiamo rappresentare il paese per tornare a governare”. Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini, nel suo intervento conclusivo alla kermesse di “Energia popolare” alla fiera di Cesena.