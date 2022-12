Pd: Bonaccini domani a manifestazione a Roma, domenica in Calabria

Roma, 16 dic.

(Adnkronos) – Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria Pd, parteciperà domani alla manifestazione contro la manovra alle 15 a piazza Santi Apostoli. Mentre domenica sarà in Calabria: alle 10 a Lamezia Terme per un'iniziativa pubblica al Grand Hotel Lamezia, piazza stazione centrale. Alle ore 13.15 incontro con comunità Progetto sud di don Giacomo Panizza, via dei Bizantini 99, quartiere Nicastro e alle 14.30 visita alla Fattoria della Piana, Rosarno (RC).