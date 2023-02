Pd: Bonaccini e Schlein, sfida anche nei sondaggi

Roma, 15 feb (Adnkronos) - Guerra dei sondaggi tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Al mattino, il comitato della candidata alla segreteria sottolineava la rilevazione di Winpoll in vista delle primarie aperte del 26 febbraio che dava la Schlein al 56,3% e Bonaccini al 47,3%. Nel dettaglio per fasc...

Roma, 15 feb (Adnkronos) – Guerra dei sondaggi tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

Al mattino, il comitato della candidata alla segreteria sottolineava la rilevazione di Winpoll in vista delle primarie aperte del 26 febbraio che dava la Schlein al 56,3% e Bonaccini al 47,3%.

Nel dettaglio per fasce d'eta, la deputata risulta la preferita nel segmento 18-29 (61%), 30-44 (45%) e over 65 (48%). Bonaccini si afferma con il 65% tra i 45-65enni. Per quel che riguarda il genere, il governatore dell'Emilia Romagna si afferma tra i maschi (44%) e la Schlein tra le femmine (53%).

Il comitato Bonaccini replica però con il sondaggio Emg, secondo il quale la forbice di cittadini che voterà per il candidato alla segreteria è compresa tra il 63 e il 67%, mentre quella per la Schlein è tra il 33 e il 37%. Gli indecisi sono dati al 33%. Bonaccini è anche considerato il miglior candidato per diventare il nuovo segretario del Pd dal il 33% degli intervistati, la Schelin dal 10%.