Pd: Bonaccini incontra rete antiviolenza sulle donne, 'servono più risorse'

(Adnkronos) – "Servono politiche più radicali a tutti i livelli, anzitutto culturali, per contrastare la violenza contro le donne, una questione principalmente maschile. E servono più risorse a livello nazionale e locale per programmare le preziose attività dei centri antiviolenza, presidi di donne per le donne”. E’ il commento di Stefano Bonaccini, candidato segretario del Pd e presidente dell’Emilia Romagna, in visita a un Cav di Napoli nel penultimo giorno di campagna prima delle primarie di domenica.

Bonaccini ha incontrato la rete dei Centri antiviolenza della città, composta dalle associazioni Arcidonna Napoli, Salute Donna, Dedalus, Le Kassandre, Maddalena, Dream Team, che gestisce sei Centri Antiviolenza e una Casa Rifugio sull’intero territorio cittadino. Un confronto che, come ieri a Milano con gli operatori della scuola, rappresenta un momento di ascolto con chi lavora e gestisce ogni giorno sul campo quella che è vera e propria emergenza culturale nel nostro Paese.