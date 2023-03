Pd: Bonaccini, 'non basta vincere primarie, ora saremo misurati su europee e amministrative'**

**Pd: Bonaccini, 'non basta vincere primarie, ora saremo misurati su eur...

**Pd: Bonaccini, 'non basta vincere primarie, ora saremo misurati su eur...

**Pd: Bonaccini, 'non basta vincere primarie, ora saremo misurati su eur...

Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Non basta vincere le primarie, che sono state un grande successo. Ma alle politiche abbiamo preso 5mln di voti e nemmeno il 20pc degli elettori, ora saremo misurati sulla capacità di andare bene alle europee, e io ho fiducia, e attenti, si vota in Friuli, Molis...

Roma, 9 mar (Adnkronos) – "Non basta vincere le primarie, che sono state un grande successo. Ma alle politiche abbiamo preso 5mln di voti e nemmeno il 20pc degli elettori, ora saremo misurati sulla capacità di andare bene alle europee, e io ho fiducia, e attenti, si vota in Friuli, Molise poi a Trento e Bolzano e l'anno prossimo in Sardegna, Abruzzo, Piemonte e nella metà dei comuni italiani". Lo ha detto Stefano Bonaccini a L'aria che tira.