Pd: Bonaccini, 'non consegnare voto moderato alla destra'

Roma, 2 ago (Adnkronos) – Cosa pensa del Terzo polo che vota col governo? "Il governo i numeri in Parlamento li ha già di suo. E tra l’originale e la copia i cittadini scelgono l’originale. Per questo il consenso della Meloni resta alto a discapito di tutti coloro che si definiscono moderati. È un problema anche per il Pd. Dipende dalle nostre battaglie non consegnare il voto moderato alla destra". Lo dice Stefano Bonaccini, al 'Corriere della sera'.

Il presidente dell'Emilia Romagna parla della questione Pnnr. Quanti progetti a cui teneva sono destinati a saltare? "A una primissima stima, noi vediamo un possibile ammanco per il territorio dell’Emilia-Romagna di 700 milioni di euro. Ma posso sbagliarmi per difetto", dice il presidente del Pd.

"Sono molto preoccupato, perché il Paese sta affrontando un’emergenza continua. Non posso però non apprezzare che Fitto abbia inserito nel documento un’attenzione specifica per i territori dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione di maggio. Noi siamo pronti ad avanzare proposte concrete, per spendere senza ritardi le risorse del Pnrr. Ci mettano in condizioni di farlo", sottolinea Bonaccini.