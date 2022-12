Pd: Bonaccini, 'non ho già vinto, Franceschini e Orlando dall'altra parte'

Pd: Bonaccini, 'non ho già vinto, Franceschini e Orlando dall...

Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Franceschini e Orlando sono dall'altra parte, legittimamente. Non c'è mai una partita vinta, non credo ai sondaggi ma alle urne e ai cittadini, non ho vinto alcunché". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Tg1 mattina a proposito della corsa al...