Pd: Bonaccini, 'non mi preoccupa sua fine ma sua irrilevanza'

(Adnkronos) – "Io non preoccupato della fine del Pd ma della sua irrilevanza. Il progetto del Pd resta attuale ma la situazione che abbiamo oggi è inedita. Non abbiamo mai avuto nel campo del centrosinistra, augurandomi che Terzo Polo e M5S vogliano stare in questo perimetro, una concorrenza del genere. Io penso che debbano sapere loro che senza un Pd in salute, il governo di destra va avanti vent'anni". Così Stefano Bonaccini all'evento per i 126 anni dell''Avanti!'.

"Da soli non bastiamo ma la vocazione maggioritaria va rimessa al centro, perchè io non voglio delegare ai 5 Stelle la rappresentanza della sinistra o il Terzo Polo il centro".