Pd: Bonaccini, 'non mi sono ritoccato sopracciglia, mi si giudichi per quello che faccio'

Pd: Bonaccini, 'non mi sono ritoccato sopracciglia, mi si giudichi per q...

Pd: Bonaccini, 'non mi sono ritoccato sopracciglia, mi si giudichi per q...

Pd: Bonaccini, 'non mi sono ritoccato sopracciglia, mi si giudichi per q...

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "No, non mi sono ritoccato le sopracciglia". Così Stefano Bonaccini a Porta a Porta a chi gli chiede se sia ritoccato le sopracciglia. "Mi piacerebbe essere giudicato per quello che faccio tutti i giorni". ...