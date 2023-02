Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Veniamo da troppi anni di sconfitte e voglio un Pd che si rafforzi per tornare a vincere, che metta in campo nuovo gruppo dirigente e che metta in campo soluzioni concrete per i cittadini, a partire dai giovani". Così Stefano Bonaccini a Sky Tg 24 - Il C...