Pd: Bonaccini, 'ora lotta su taglio costo lavoro, non lasciare a destra parola 'impresa''

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Proviamo a selezionare come Pd due, tre temi e non di pi su cui costruire una battaglia nel Paese. Benissimo quella sul salario minimo legale", accanto a questa servirebbe "una lotta robusta sul taglio del costo del lavoro, tema sul quale la destra sta balbettando" e poi "come ha detto molto bene Schlein a Ravenna, la battaglia sulla sanità pubblica". Così Stefano Bonaccini intervenendo a 'Crea! L'Italia che faremo' in corso ad Iseo.

"Vorrei che utilizzassimo di più la parola 'impresa'. Non vorrei che regalassimo milioni di voti di commercianti, partite Iva, professionisti a una destra che non lo merita. Mattarella intervenendo a Confindustria ha parlato del valore sociale dell'impresa", con chi fa 'buona impresa' "proponiamo un patto e diamo benefici fiscali a chi assume a tempo indeterminato".

E poi la sanità pubblica. "Un mese fa il ministero della Saluta ha presentata la classifica delle regioni per qualità e quantità di servizi erogati: per il secondo anno consecutivo l'Emilia Romagna è prima. Ma se fate un giro in Emilia Romagna e chiedete come va la sanità, vi risponderanno che è peggiorata perchè mancano le risorse necessarie".