Pd: Bonaccini, 'partito laburista che promuove e tutela lavoro dipendente o autonomo'

Roma, 16 dic (Adnkronos) – "Un partito laburista il lavoro non lo evoca, ma lo promuove e lo tutela, sia esso dipendente o autonomo".

Lo scrive Stefano Bonaccini su Twitter a proposito del Pd.

"Combattere le diseguaglianze significa sostenere l'occupazione di qualità e le imprese serie che la creano con investimenti e pagando salari adeguati; significa combattere precarietà e part time involontario (colpiscono giovani e donne) -prosegue il candidato alla segreteria dem-; formazione e politiche attive per il lavoro per promuovere l'occupabilità; ricerca e investimenti per accelerare trasformazione digitale e transizione ecologica con politiche industriali.

Altrimenti il cambiamento lo paga chi lavora".

"Le transizioni non sono mai neutre ed è compito della politica e delle rappresentanze sociali assicurare che lavoro, ambiente e diritti camminino insieme. Per me la funzione e l'identità del Pd devono essere anzitutto questo", conclude.