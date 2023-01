Pd: Bonaccini, 'partito laburista, mettiamo al centro lavoro e imprese serie'

Milano, 29 gen.

(Adnkronos) – "Gli italiani si aspettano che noi esercitiamo il ruolo che ci hanno assegnato: l'opposizione a questo governo e alla maggioranza di destra che lo sostiene. E si aspettano che lo facciamo nel modo che compete ad una sinistra riformista e di governo: dicendo cioè tutti i no che servono, tutti i sì utili all'Italia e avanzando controproposte che preparino un'alternativa per quando si tornerà a votare". E' uno dei passaggi dell'intervento di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria al Pd, che ha chiuso la due giorni dell'evento milanese 'Energia popolare'.

"Non siamo una forza né di protesta, né di testimonianza e ci sentiamo impegnati a battere i nostri avversari, la prossima volta, con una proposta nuova che sia migliore e più condivisibile. Dicendo anzitutto chi siamo, chi vogliamo rappresentare e per fare cosa. Siamo il Partito democratico, la sinistra progressista e riformista che mette al centro il lavoro e le imprese serie, che creano occupazione di qualità. Senza impresa, non c’è lavoro" aggiunge.

"Perché il lavoro è dignità ed è attraverso il lavoro – sia esso dipendente o autonomo, professionale o imprenditoriale – che si crea la ricchezza. Quella economica e quella di idee, saperi, innovazione" evidenzia Bonaccini che ribadisce l'idea di "un partito laburista", un partito che di fronte a una destra "propone la tassa piatta per premiare chi sta meglio" contrappone "la priorità dei redditi da lavoro".