Pd: Bonaccini, 'portiamo in piazza milioni persone contro tagli sanità'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Io ho condiviso molto Elly Schlein su salario minimo e sanità. Dobbiamo mobilitarci e io credo che dobbiamo portare in piazza milioni di persone contro i tagli alla sanità pubblica. Se il Pd non sta lì allora non è utile alla società...