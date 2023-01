Pd: Bonaccini, 'prima battaglia sarà raccolta firme nel Paese per...

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Se divento segretario la prima battaglia che faremo nel Paese sarà sul salario minimo. Andremo a raccogliere le firme davanti ai luoghi di lavoro, nelle piazze, nei bar per una legge di iniziativa popolare per introdurre il salario minimo laddove non arriva la...