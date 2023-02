Pd: Bonaccini primo in circoli all'estero con il 53,8%

Roma, 13 feb.

(Adnkronos) – Stefano Bonaccini primo nei circoli Pd all'estero con il 53,8%. Segue Elly Schlein con il 35,8%, Gianni Cuperlo con l’8,7% e Paola De Micheli con 1,7%. Dall’Europa la maggioranza dei voti (711=50,1%) con risultati più netti nei circoli in Svizzera e in Belgio. Stragrande affermazione in Sudamerica (71%) e maggioranze anche nelle ripartizioni America del Nord (52,7%) e Asia-Africa-Oceania (51,8%).

“Con un'emigrazione italiana in crescita esponenziale da oltre un decennio, il voto e il radicamento dei circoli Pd estero assume un'importanza nuova. Si tratta di migliaia di cittadini italiani che non hanno nessuna intenzione di recidere le loro radici, ma restano connessi al Paese che amano, seguendone le vicende con attenzione e senso critico", è il commento del coordinatore della mozione Bonaccini all’estero, Lanfranco Fanti.

"La loro vasta partecipazione e la scelta chiara per Bonaccini aiutano a capire meglio cosa sia l'Italia di oggi e come debba cambiare per non perdere i suoi talenti, per accompagnarli attraverso esperienze qualificanti nel mondo e per accoglierli dignitosamente quando vorranno tornare.

Per questo come mozione riteniamo fondamentale convocare gli stati Generali degli Italiani all’estero”. Fanti sottolinea inoltre che “il Pd mondo farà la sua parte fino in fondo per rendere la primarie del 26 febbraio un grande momento di democrazia e di impegno per il futuro dell'Italia; un esercizio di partecipazione capace di coinvolgere centinaia di migliaia di persone in carne e ossa, una prova che nessun'altra forza politica italiana può permettersi oggi di affrontare”.