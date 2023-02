Pd: Bonaccini, 'pronto a dare mano per tenere unito partito'**

Roma, 28 feb.

(Adnkronos) – "Chi mi conosce sa che io ho una parola prima e dopo: ho detto che se avessi prevalso io avrei chiesto a lei di dare una mano, avendo prevalso Elly mi metto a disposizione per dare una mano". Così Stefano Bonaccini.

"E' doveroso fare così, l'avversario è la destra. Ho sofferto troppo negli anni scorsi per le liti e le divisioni. E' quello che si aspettano nostri iscritti e elettori che hanno visto troppe volte dirigenti dividersi e litigare.

Ora tocca a lei la responsabilità di tenere insieme il partito e avanzare una proposta. Da parte mia c'è tutta la disponibilità a dare una mano per tenere unito il partito".

"Ho ricevuto tantissimi messaggi, ho sentito preoccupazione che io mi ritiri in Emilia Romagna per i prossimi due anni. Qui c'è l'impegno per questa bellissima regione, ma capisco anche la richiesta a restare in campo anche perchè i voti raccolti sono poco meno della metà del voto al congresso".