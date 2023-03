Pd: Bonaccini, 'sì adozioni gay, discuteremo e troveremo posizione unitaria'

Roma, 13 mar (Adnkronos) – "L'unità bisogna praticarla, io mi auguro ci sia la possibilità di avere posizioni chiare. Poi, in passato, sulle questioni etiche c'è stata anche la possibilità di libertà di coscienza". Lo ha detto Stefano Bonaccini a 'Metropolis', il web talk del gruppo Gedi.

"Io, per esempio, sono a favore delle adozioni da parte delle coppie gay. Ma nei temi discuteremo e vedremo di trovare una posizione unitaria. Poi ci sono le decisioni con maggioranza e minoranza, come in tutti i partiti democratici. Non ci vedo un grande dramma, ricordando che l'avversario si chiama destra e non il Pd al proprio interno", ha spiegato il presidente del Pd.