Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Stefano Bonaccini riunirà sabato i parlamentari che lo hanno sostenuto. Una riunione, apprende l'Adnkronos, per fare il punto sugli assetti dopo il colloquio nei giorni scorsi tra la segretaria Elly Schlein e il presidente Pd. La situazione resta tesa. E c'è preoccupazione, racconta un parlamentare vicino a Bonaccini, perché restano in campo ipotesi non condivise. L’accordo sembra lontano, è la valutazione.