Pd: Bonaccini, 'Schlein più a sinistra? Io lezioni di sinistra non le prendo da nessuno'

Roma, 15 feb (Adnkronos) – La Schlein dice più a sinistra? "Ma io lezioni di sinistra non le prendo da nessuno.

Mio papà era camionista, mia mamma operaia, vengo da una famiglia molto umile, da un piccolo paese di provincia. Tutta la vita l'ho dedicata a far star meglio quelli che stanno peggio, è la mia missione in politica. Detto ciò non voglio una sinistra minoritaria, ideologica e identitaria, non so cosa farmene. Abbiamo bisogno di una sinistra che sappia parlare largo". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Coffee break, su La7.