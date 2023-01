Pd: Bonaccini, 'spazio ai giovani per una nuova generazione dem'

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Chi per troppo tempo ha guidato il Pd è giusto che abbia un ricambio. Non si manda via nessuno ma abbiamo nel territorio tante ragazze e tanti ragazzi, una classe dirigente giovane, pronta a diventare nazionale". Lo ha detto Stefano Bonaccini a margine di...