Pd: Bonaccini, 'taglio costo lavoro e politiche di crescita tra priorità'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Taglio del costo del lavoro per sostenere i redditi da lavoro e alle imprese che assumono in modo stabile per fare diventare lavoro precario meno conveniente di quello stabile". Così Stefano Bonaccini alla Direzione del Pd indicando questo tema come prioritario per il Pd insieme alla difesa di scuola e sanità pubblica, difesa del potere di acquisto delle famiglie e politiche di crescita. "Una politica di crescita che parta dall’impiego efficace dei fondi del Pnrr e di coesione per la transizione ecologica, la trasformazione digitale, la formazione (dai nidi all’università".