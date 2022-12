Pd: Bonaccini, 'troppi mesi per eleggere segretario, italiani non capiscono'

Pd: Bonaccini, 'troppi mesi per eleggere segretario, italiani non capisc...

Roma, 22 dic (Adnkronos) – "Noi non siamo un movimento.

Abbiamo scelto di chiamarci partito, perché è attraverso i partiti che vive e si organizza la democrazia" ma "dobbiamo innovare le nostre forme, altrimenti non ci capisce più nessuno". Lo ha detto Stefano Bonaccini, che si è collegato dal Circolo Pd di Borgo Panigale, periferia di Bologna, all'evento sul Congresso Pd al Nazareno.

"Io non credo che gli italiani capiscano perché ci vogliano mesi, mesi e mesi per eleggere un nuovo segretario e un nuovo gruppo dirigente.

È un problema. Così come è un problema se, quando guardano a noi, non percepiscono quella tensione ideale e morale dei nostri padri, penso in primo luogo ad Enrico Berlinguer e a Benigno Zaccagnini", ha spiegato il candidato alla segreteria del Pd.

"Non credo che una fase costituente di questo tipo possa risolvere tutti questi nodi. Anche per questo ho detto che dovrà proseguire, essere larga e partecipata", ha detto tra l'altro Bonaccini.