Pd: Bonaccini vede i suoi, ipotesi segreteria unitaria in campo

Roma, 11 mar (Adnkronos) – "Grazie a tutti gli eletti all'Assemblea nazionale". Stefano Bonaccini ha riunito i sostenitori della sua mozione in vista della Assemblea nazionale in programma domani alla Nuvola, all'Eur. Il presidente dell'Emilia Romagna, via zoom, ha voluto fare il punto alla vigilia della riunione e ringraziare ancora una volta per l'impegno i suoi sostenitori.

L'incontro, si apprende, è stato occasione per comunicare l'avvio unitario della nuova fase dem, con l'intesa raggiunta con la segretaria Elly Schlein per affidare la presidenza del partito allo stesso Bonaccini. In virtù di ciò, hanno spiegato alcuni dei partecipanti alla riunione, anche la segreteria del partito potrebbe avere uno stampo più unitario. Nulla di deciso, però, ancora. Perchè di questo, è emerso anche nella riunione dell'area Bonaccini, non si parlerà domani in Assemblea, chiamata a nominare presidente, due vice presidenti, tesoriere, Commissione di garanzia, Direzione.

Di tutto il resto si parlerà dalla prossima settimana, forse solo dopo aver definito la questione dei capigruppo alle Camere. L'ipotesi che sembra farsi strada, riferiscono fonti parlamentari a questo proposito, sarebbe quella di indicare due nomi di maggioranza: si parla di Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga o Chiara Gribaudo alla Camera. Nel totonomi anche Nicola Zingaretti, sempre a Montecitorio.