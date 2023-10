Pd: Bonafoni, 'in piazza il popolo democratico contro il governo'

Pd: Bonafoni, 'in piazza il popolo democratico contro il governo'

Roma, 5 ott (Adnkronos) - "Dopo una estate militante che ci ha visto protagonisti in tutta Italia, insieme ai tanti volontari e alle tante volontarie che hanno animato le feste dell’Unità e le migliaia di banchetti per la raccolta firme sul salario minimo, oggi si rilancia". L...

Roma, 5 ott (Adnkronos) – "Dopo una estate militante che ci ha visto protagonisti in tutta Italia, insieme ai tanti volontari e alle tante volontarie che hanno animato le feste dell’Unità e le migliaia di banchetti per la raccolta firme sul salario minimo, oggi si rilancia". Lo dice Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria del Partito democratico.

"Ed è fondamentale la mobilitazione per la giornata dell’11 novembre annunciata dalla segretaria, che riporterà in piazza il popolo democratico contro questo governo e le sue politiche contro i poveri e i bisogni reali dei cittadini e delle cittadine. Per tracciare insieme un’alternativa di Paese", aggiunge Bonafoni.