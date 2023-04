Pd: Bonafoni, 'prima segreteria a Riano segnale apertura importante'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "La scelta della segretaria del Pd Elly Schlein di riunione la prima segreteria nazionale in un circolo fuori Roma, a Riano, in un luogo fortemente evocativo delle radici antifasciste del nostro Paese, è il segnale giusto che - alla vigilia di un 25 particolar...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – "La scelta della segretaria del Pd Elly Schlein di riunione la prima segreteria nazionale in un circolo fuori Roma, a Riano, in un luogo fortemente evocativo delle radici antifasciste del nostro Paese, è il segnale giusto che – alla vigilia di un 25 particolarmente significativo – segue la partecipazione e l'entusiasmo che hanno segnato la sua vittoria alle primarie". Così Marta Bonafoni, nuova coordinatrice della segreteria nazionale del Pd.

"Ripartiamo dal territorio, dai luoghi periferici, per mettere al centro l'attenzione alle persone e a un nuovo protagonismo dei militanti e degli attivisti del Pd. Sono quasi 20 mila i nuovi iscritti al partito, per la prima volta il numero dei tesserati cresce non prima ma dopo un congresso. Lavoreremo su questo entusiasmo per rilanciare un Partito Democratico forte e credibile".