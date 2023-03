Pd, Braga: da congresso spinta positiva per rinnovamento

Roma, 16 mar. (askanews) – “Credo che questo congresso ci abbia consegnato una grande iniezione di fiducia e anche una spinta positiva al rinnovamento. Lo dimostrano gli oltre 10 mila iscritti che ci sono stati al Partito democratico in queste settimane. Il nostro obiettivo deve essere quello di consentire a tutti di partecipare e di valorizzare anche le nuove energie che entreranno e che ci sono nel Pd senza cesure ma anzi costruendo un ponte tra generazioni per rilanciare e rafforzare il Pd all’opposizione e come futura forza di governo”.

Lo ha detto ad askanews la parlamentare del Pd Chiara Braga, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati.