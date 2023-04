Pd: Bruno Bossio, 'Schlein miglior viatico, serve rivoluzione copernicana'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "Saluto l’elezione di una donna anche perché la misura più pesante dell’inadeguatezza del Pd è stato proprio il mancato riconoscimento di quello che è stato uno degli elementi più rivoluzionari del secolo scorso: il pensiero femminista. Grazie al pensiero femminista oggi possiamo affrontare il tema dei diritti senza distinzione tra sociali e civili perché riconosciamo gli esseri umani nella loro integrità come soggetti della politica. Ma purtroppo il pensiero femminista non ha finora abitato nel gruppo dirigente del Pd e spesso nemmeno tra le donne come dimostra la mancata applicazione dello statuto nella formazione delle liste con la complicità delle donne che hanno deciso insieme a Letta". Così Enza Bruno Bossio intervenendo alla Direzione Pd.

"Detto questo dobbiamo guardare avanti e Elly Schlein è oggettivamente il miglior viatico per guardare avanti. Per provare a recuperare quell’odio verso il partito democratico che in questi anni, che si è incancrenito grazie alla autoreferenzialità del gruppo dirigente nazionale. Non voglio assolvere, nè autoassolvere i territori, ma ammesso che ci sia una guerra da fare contro cacicchi e capi bastone, penso che parta da qui, dal Nazareno. La rivoluzione deve essere copernicana e non solo su i contenuti".

"Ma a proposito di contenuti condivido da sempre alcune battaglie in solitudine: legalizzazione della cannabis, Gpa, salario minimo, reddito minimo garantito, immigrazione. Io sono forse l’unica del gruppo Pd che non ha votato il decreto Minniti nel 2017, perchè era chiaro quello che sarebbe accaduto in Libia, con i Cpr, e con la stretta su l’accoglienza. Oggi è complicato raggiungere risultati diversi ma contro questo governo suprematista la nostra linea netta può aiutarci nel lungo lavoro di opposizione a recuperare la credibilità perduta. Il Pnrr è la migliore strategia di politica di sviluppo Autonomia differenziata ha una filosofia opposta al Pnrr. Il Pnrr é recupero dei divari, non per il sud ma per l’Italia".