Pd: bufera social su ingresso Giarrusso, 'ma così è autodistruzione'**

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Ex Iena ed ex m5s, ma ha anche dei difetti", scrive Ciro. "Ma 'no grazie' non si poteva dire, vero?", aggiunge Marco e Mauro Tomassetti twitta: "Spero che nessuno lo prenda sul serio, di buffoni ce ne sono già abbastanza. Quale s...