**Pd: c'è accordo su regole primarie e voto on line in casi speci...

**Pd: c'è accordo su regole primarie e voto on line in casi speci...

**Pd: c'è accordo su regole primarie e voto on line in casi speci...

(Adnkronos) - A quanto si apprende il voto on line sarebbe consentito per chi si registra entro il 12 febbraio, per coloro che hanno disabilità, per chi sta all'estero. Le modalità verranno stabilite dalla commissione congresso. ...