Pd: Calenda a Letta, 'campo largo? Ci parli perchè con la telepatia non si fa…'**

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Io non so che vogliono fare" sul collegio delle suppletive. "A Roma in quel collegio noi abbiamo preso il 32%. Hanno provato a candidare un 5 Stelle, M5S che ha preso il 5%. Dopo il pasticcio di Conte, io non ho più sentito nessuno del Pd.

Allora è inutile che si continui a parlare di 'campo largo'. La verità è che oggi Letta parla più con la Meloni che con noi. Se vuole fare un campo largo, Letta deve parlare. Il campo largo telepatico non si riesce a fare… necessita dell'utilizzo delle parole". Così Carlo Calenda a un'iniziativa a Bologna.