Roma, 19 feb. (Adnkronos) – "Vincere insieme le politiche del 2023? Io a Letta dico tutto questo è possibile ad una condizione che lui sa perfettamente: che non ci siano M5S. Ma siccome questa condizione non ci sarà, i 5 Stelle saranno alleati del Pd finchè continueranno ad esistere e secondo me ancora per poco".

Così Carlo Calenda in conferenza stampa al congresso di Azione. "Ora c'è Draghi che tiene insieme tutto, ma un governo politico con i 5 Stelle diventerebbe impraticabile".