Roma, 5 ott (Adnkronos) – "Io credo che al netto di Roma sia arrivato il momento per il Pd di fare una scelta riformista e abbandonare i 5S al loro destino. Vale anche per coloro che davvero si richiamano ai valori dei popolari europei e che non vogliono morire sovranisti.

Avanti!". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.