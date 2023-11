Pd: Calenda, 'non vado in piazza con Schlein, non credo funzioni'

Pd: Calenda, 'non vado in piazza con Schlein, non credo funzioni'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Rispetto chi va in piazza ma non ci sarò. Non ho pregiudizi, sui contenuti sono disponibile a lavorare con chiunque, anche con i 5 Stelle, ma non credo che funzioni andare in piazza di continuo. Detto questo rispetto altre scelte". Così Carlo Calen...