Pd: Calenda, 'Schlen in due mesi da fenomeno a politicamente morta, orma politica è come GF'

Roma, 3 giu (Adnkronos) – "Riflessione leggendo i giornali oggi. Quando Schlein ha vinto le primarie giornali e televisioni hanno fatto a gara per dire che il mondo non sarebbe mai più stato lo stesso. Ha perso qualche ballottaggio e gli stessi giornali l’hanno già dichiarata politicamente morta. Il tutto in meno di due mesi". Lo scrive Carlo Calenda su Twitter.

"Meloni ha letto un discorso di insediamento molto generico alle camere ed è diventata per i media immediatamente una statista liberale. Elimina un controllo ridondante e dannoso della Corte dei Conti e ridiventa Orban. Ho come l’impressione che la frenesia dei social si sia trasferita su tutti i media. Siamo nel pieno della trasformazione della politica in una sorta di Grande Fratello, dove conta solo la percezione immediata, che può cambiare completamente in 24h", spiega il leader di Azione.

"Ma Il governo e l’opposizione sono lavori complessi che richiedono molto tempo. E le leadership si definiscono per ciò che fanno nel medio periodo non nella mattinata precedente. Cadere in questo tranello vuol dire annullare il valore della politica come capacità di generare cambiamenti duraturi. Tutto si consuma in tempi che non coincidono con la realtà", conclude Calenda.