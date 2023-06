Pd: Calenda, 'se Schlein dice sempre no rimarrà sempre più marginale'

Roma, 2 giu (Adnkronos) – "Che senso ha fare politica se quando il tuo avversario propone una cosa e tu, a prescindere, dici che è sbagliata anche se giusta, come ha fatto la sinistra sul taglio del cuneo fiscale? Se la sinistra e Schlein fa questo rimarrà sempre più marginale perché gli italiani vogliono che vengano risolti i problemi". Lo ha detto Carlo Calenda a Mattino 5.

"C'è una cosa su cui si può lavorare col il Partito democratico, la necessità di prevedere un reddito minimo contrattuale per i lavoratori poveri", ha spiegato il leader di Azione proseguendo: "Ma su singole cose, perché per il resto il problema della Schlein è che dice tante cose belle, voglio il green, voglio l'equità, l'unico dettaglio è che non spiega mai come propone di farle".