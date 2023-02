**Pd: candidati sul palco solo per Majorino, per D'Amato spazio da remoto**

Roma, 9 feb (Adnkronos) – I 4 candidati alla segreteria del Pd si troveranno insieme sul palco per tirare la volata a Pierfrancesco Majorino per le regionali.

L'annuncio ufficiale arrivato solo oggi, con l'appuntamento per l'evento delle 18 al teatro del Buratto a Milano, chiude il tormentone aperto all'indomani dell'invito (via social) fatto da Gianni Cuperlo a Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli.

"Ho lanciato la proposta agli altri candidati di un impegno finale per una o due manifestazioni che ci vedessero tutti insieme a sostenere un traguardo comune", ha spiegato Cuperlo nel filo diretto con radio Immagina.

Ma a bersaglio alla fine è andato solo l'evento per Majorino, mentre nonostante le buone intenzioni Alessio D'Amato non avrà i 4 candidati dem al suo fianco per la chiusura della campagna elettorale a Roma.

L'ipotesi è quella di organizzare un intervento da remoto del candidato nel Lazio con la manifestazione unitaria di Milano. "Era difficile far combaciare le agende, specie così a ridosso delle elezioni", è la risposta-fotocopia che arriva all'unisono dai 4 comitati dem per giustificare l'epilogo della vicenda.

(Adnkronos) – Ma non poco, in realtà, avrebbe contribuito il fatto che il palco per D'Amato, a differenza di quello per Majorino, avrebbe visto i 4 aspiranti leader dem in coabitazione con quelli del Terzo polo, grandi sponsor di D'Amato.

Il candidato alla presidenza della Regione Lazio ieri ha condiviso il palco con Matteo Renzi per la chiusura della campagna di Luciano Nobili, l'ex deputato di Iv ora in corsa per il Consiglio regionale.

L'evento 'clou' a Roma per D'Amato è in programma domani a Garbatella, dove potrebbe essere presente Carlo Calenda. Tra gli altri, dovrebbe invece esserci il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Annunciati anche Nicola Zingaretti, Bruno Astorre, Massimiliano Smeriglio e il verde Angelo Bonelli.

"Nel Lazio avremmo dovuto e potuto costruire un campo più largo. Cosa che il nostro candidato ha provato in ogni modo a fare. Ho trovato non convincenti se non pretestuosi gli argomenti utilizzati dal M5s per non stringere questa alleanza.

È un'occasione persa da parte del M5s", si è rammaricato sempre Cuperlo a radio Immagina.