Pd: Capone (pres. Consiglio Puglia), 'non guardare ombelico ma aprirsi a comunità'

Lecce, 14 gen.

(Adnkronos) – “Vogliamo un partito che non guardi al proprio ombelico ma si apra a una comunità, quella degli italiani, che deve riprendere fiducia in sé stessa, una comunità che vuole farcela”. Lo ha affermato Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia all’incontro pubblico con Elly Schlein al Teatro Koreja di Lecce. “Non serve tapparsi gli occhi, le nuove povertà -ha aggiunto- vanno affrontate con nuove politiche: scuola, casa lavoro, sono tre perni che non avvitiamo più! E così per le donne: ci sono, sono brave, ma in questo mondo ancora patriarcale sono bloccate.

Ecco sblocchiamo il nostro partito e sblocchiamo la società”.