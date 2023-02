Pd: Casellati, 'auguri a Schlein, dialogo sia costruttivo, no muri'

(Adnkronos) – “I miei auguri a Elly Schlein, primo segretario donna del Partito Democratico. Una democrazia matura ha bisogno di rispetto reciproco e reciproca legittimazione. Mi auguro un dialogo serio e costruttivo, un confronto in cui non prevalgano i muri ideologici ma esclusivamente l’interesse del Paese”. Lo ha dichiarato il ministro per la Riforme e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati.