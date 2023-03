Pd: Castagnetti, 'nel partito di Schlein c'è posto per noi cattolici'

Pd: Castagnetti, 'nel partito di Schlein c'è posto per noi c...

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – "Sbaglia chi dice che con l’elezione di Elly Schlein nel Pd non c’è più posto per i cattolici. Noi siamo un partito democratico, plurale. Anzi. Siamo l’ultimo partito sulla scena. E un Pd senza i cattolici non sarebbe più il Pd. Ma Schlein non ha alcuna intenzione, come non l’aveva Bonaccini, di creare l’ennesimo partito del capo". Così Pierluigi Castagnetti, presidente dell'associazione 'I Popolari', ad Avvenire.

"La maggior parte di noi ha votato Bonaccini, anche io, ma è stata legittimamente eletta Schlein ed è lei la segretaria di tutti. Avevamo lanciato un allarme per il rischio di cambiare la Carta dei valori del Pd senza legittimazione. Ma nessuno si è spinto a tanto. C’è chi non si fida, Fioroni ha deciso di lasciare. La sua scelta la rispetto ma non la condivido. In ogni caso questi interrogativi non si pongono mai nei partiti di destra, dove comanda uno solo. Il confronto si avvia adesso, va portato alla prova dei fatti".

"Senza un’alleanza dei riformisti, non sarà possibile un’alternativa alla destra. Vale per il Pd, ma anche per Renzi. Con lui e con il Terzo polo il dialogo va proseguito, nell’interesse di tutti. Vedo un altro tema che deve unirci: il no al presidenzialismo che demolirebbe l’impianto costituzionale di democrazia parlamentare. Schlein si è scagliata contro gli obiettori di coscienza all’aborto, fra i quali ci sono anche cattolici che votano Pd. La linea del Pd la fanno insieme a lei gli organismi dirigenti, non lei da sola".