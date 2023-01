Pd: Ceccanti, 'con Bonaccini maggioritario e laburista'

Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Mi sembra che Bonaccini abbia rilanciato in modo aggiornato sia il tema della vocazione maggioritaria, della capacità di parlare a tutti, e quello di un moderno laburismo, come dal documento promosso da Bentivogli ed altri". Lo dice Stefano Ceccanti, gi&a...

Roma, 10 gen (Adnkronos) – "Mi sembra che Bonaccini abbia rilanciato in modo aggiornato sia il tema della vocazione maggioritaria, della capacità di parlare a tutti, e quello di un moderno laburismo, come dal documento promosso da Bentivogli ed altri".

Lo dice Stefano Ceccanti, già parlamentare Pd e vicepresidente dell'associazione Libertà Eguale presieduta da Enrico Morando, al 'Dubbio'.

"Questo riferimento copre sia l’idea di un’attenzione a tutti i lavori sia all’idea di un partito composito, non escludente in tutto l’arco degli elettori e dei dirigenti che va dal centro alla sinistra -spiega Ceccanti-. Mi sembra che sul piano economico-sociale le differenze siano quelle interne a tutti i partiti della sinistra di governo e ben spiegate da Dilmore e Salvati: le aree di sinistra interna credono nella redistribuzione come premessa per la crescita; le aree di moderno laburismo credono nel binomio inscindibile crescita-uguaglianza".

Quanto all'incontro nazionale di Orvieto di Libertà Eguale previsto per questo fine settimana, Ceccanti dichiara: "L'incontro si rivolge a tutto il centrosinistra, non solo al Pd. Chi sta nel Pd ha una naturale convergenza verso Bonaccini. Ma ci interessa arricchire il dibattito sulle idee più che registrare adesioni".