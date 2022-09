Pd: Ceccanti, 'sconfitta netta sia occasione per ripartire'

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Al netto del risultato in controtendenza ottenuto a Pisa città, dove abbiamo migliorato di ben 4.4 punti percentuali rispetto al 2018, la sconfitta in provincia è stata netta e non serve cercare giustificazioni o capri espiatori".

Così Stefano Ceccanti del Pd tra i non eletti della tornata elettorale.

"Quello che oggi possiamo registrare è soltanto il fatto che per la prima volta nella sua vita il Pd si è presentato senza una chiara proposta di Governo ma solo con l'intento di ridurre il danno di una sconfitta data per certa. Un limite che, a mio avviso, deve essere la base di partenza per ogni riflessione futura a partire dal congresso già annunciato dal segretario Enrico Letta che ringrazio".

"Il Partito Democratico è composta da tante donne e tanti uomini che, quotidianamente, dimostrano il loro valore sui territori ed è da loro che dovremo ripartire, con l'umiltà di rimetterci in gioco da zero e con la consapevolezza che le sconfitte, a volte, possono servire per diventare più forti".