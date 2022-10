Pd: Cerroni, 'foto oggi a 'Coraggio Pd' è l'opposto di quella ieri in Direzione'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "L'immagine che abbiamo qui oggi è molto differente da quella della Direzione nazionale di ieri: capelli bianchi e quasi tutti uomini. E c'è anche un problema di metodo e di rispetto. Qui è da un po' che si susseguono interventi e noi ascoltiamo.

Cosa rara quando ci sono assemblee del Pd…". Così Caterina Cerroni, segretario dei giovani Pd, all'assemblea 'Coraggio Pd' in corso a Roma. Cerroni, candidata alle ultime politiche non è stata eletta, insieme ad altri giovani dem con lei sul palco, "usati come figurine in posti ineleggibili".

"Veniamo da una campagna elettorale intensa in cui tutti abbiamo sbagliato qualcosa. Penso al fatto che ogni volta che mi proponevano degli incontri con le realtà territoriali, mi proponevano sempre incontro con imprenditori e non con lavoratori…

Ora c'è un tema di credibilità e c'è una difficoltà a rispondere, a spiegare quando il gruppo parlamentare eletto è per la maggior parte fatto dalle stesse persone che votarono il Jobs Act e il Rosatellum".