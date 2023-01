Pd: comitato Bonaccini, 'bene accordo, voto on line limitato, non siamo piattaforma virtuale'**

**Pd: comitato Bonaccini, 'bene accordo, voto on line limitato, non siam...

(Adnkronos) – "Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto perché, come detto ieri, sarebbe stato folle spaccare il Partito democratico e abbiamo fatto di tutto oggi per evitarlo, con grande senso di responsabilità". Così dal comitato Bonaccini.

"È molto importante che la Direzione abbia confermato che il voto delle primarie sarà in presenza ai gazebo. Siamo un partito solido e radicato, una comunità, non una piattaforma virtuale. Sono previste altre e piuttosto limitate possibilità di voto per venire incontro alle giuste esigenze di chi avrebbe evidenti difficoltà a raggiungere i gazebo".